Mujer que estuvo en coma por 27 años despierta y logra reconocer a su hijo

En 1991, una mujer llamada Munira Abdulla de 32 años y su hijo Omar que tenía en ese entonces 4 años sufrieron un terrible accidente en donde la madre quedó con una lesión cerebral que la dejó en coma en Emiratos Árabes Unidos.

Por su parte, el pequeño no sufrió lesiones severas, desde ese día visita a su mamá sin falta al hospital y luego de 27 años pudo verla despierta según cuenta al diario local The Nacional.

"Mi madre estaba sentada conmigo en el asiento trasero. Cuando vio que se acercaba el choque me abrazó para protegerme del golpe. No había teléfonos móviles y no podíamos llamar a una ambulancia para pedir ayuda. La dejaron así durante horas", relató Omar de ahora 31 años.

El joven pasó cuatro horas diarias junto a su madre en estado vegetativo y cuatro kilómetros tenía que caminar para llegar del hospital.

La familia intentó todos los medios para que Munira Abdulla pudiera despertar del coma y la situación se revertió cuando accedieron a una subvención para un programa integral en el hospital Schön Klinik Bad Aibling de Alemania en 2017.

Fue el el príncipe del país, Sheikh Mohammed bin Zayed, quien conoció el caso y quiso ayudar con los gastos médicos.

(FOTO) Sheikh Mohammed bin Zayed

En junio de 2018, comenzó a moverse aunque los familiares y hasta los mismos médicos no tenían esperanzas de que se recuperara.

Luego de unos días, Omar despertó con el sonido de una persona muy conocida y era su madre quien lo llamaba por su nombre 27 años después. Eran sus primeras palabras y el sueño del niño se había cumplido. Ahora se encuentran en Abu Dhabi y Munira Abdulla recibe sesiones de fisioterapia y rehabilitación en el hospital.

