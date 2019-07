Mujer lame helado en supermercado y lo devuelve a su lugar | VIDEO

Una mujer de 20 años realizó una pesada broma que ahora le puede costar caro, pues podría ir a la cárcel hasta por 20 años.

Ella se dirigió a la sección de helados de un supermercado y lamió uno de ellos, para luego devolverlo a su mismo lugar. Sin embargo, el hecho quedó registrado en un video que luego se viralizó en las redes al ser compartido.

La pesada broma ahora puede costarle la libertad y es que tras la publicación del video, las autoridades de la localidad de Lufkin, en Texas, lograron ubicarla y detenerla.

Lo realizado por la joven estaría catalogado como un delito de segundo grado y podría enfrenta a una pena de entre dos y veinte años de cárcel.

En tanto, la empresa de helados emitió un comunicado en su página web, asegurando haber retirado todos los helados de dicho supermercado para la tranquilidad de sus consumidores.

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS