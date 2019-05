Mujer que perdió su casa en incendio hace lo imposible para celebrar quinceañero de su hija

El incendio que consumió la casa de Estela Haydée Lombardo de 41 años le cambió la vida completamente, pero no deja de ser una madre luchadora.

Hoy en día recorre por las calles de Argentina para pedir ayuda y lo que más desea según en entrevista con Crónica es celebrar el quinceañero de su hija.

"No nos alcanza para nada pero estábamos ahorrando pesito por pesito para hacerle el cumpleaños a la nena. No iba a ser nada de otro mundo, apenas una torta con velas de cotillón y comida suficiente para que la visiten las amigas", manifestó la madre.

Indica que solo tienen unas camas que les otorgó el estado ante varios reclamos y solicitudes. Viven en la casa que se redujo a una sola habitación tras el incendio que afectó severamente su casa en la ciudad de Pilar.

"Dormimos apretados, es lamentable. Y si bien me hacen falta un montón de cosas, lo más urgente es tener zapatillas, comida, prendas de vestir o acolchados, que son indispensables para pasar el invierno. Pero también es necesario que la nena pueda festejar el cumpleaños que tanto deseó", contó Estela Haydée Lombardo.

Por su parte, comentó de sus otros hijos: "salen todo el tiempo a buscar trabajo pero no hay por ningún lado. Algunos recorren las calles y juntan cartones para comercializarlo y traer unos pesos. Yo hago lo mismo desde estos lados".

"Hace años que ando por Palermo. Acá la gente te ayuda y los comerciantes me tienen aprecio porque los respeto. A veces la gente me pide que le cuide los autos o yo les solicito hacer una changa. Lo que nos pasó fue terrible, pero vamos a salir adelante", no pierde las esperanzas.

HAY MÁS...