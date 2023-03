Una mujer denunció este viernes a su pareja le robó más de 25 000 soles y se dio a la fuga. Ahora ella pide ayuda a las autoridades para ubicar al sujeto, ya que se quedó con deudas y sin nada para invertir en su bodega ubicada en San Luis.

Yaneth Huerta Guerra le abrió las puertas de su corazón y su casa a Alexis Luis Ríos Ramírez, de 26 años; sin pensar que terminaría traicionándola. La víctima incluso llegó a contar el dinero delante del ladrón sin pensar lo peor.

“Nada me hacía sospechar que él tenía tramado cometer el robo, porque momentos antes, días antes él era la persona más cariñosa, más amable. Yo quiero que mi caso no quede impune, por favor me ayuden”, lamentó.

Ríos esperó que la bodega se quede sola para entrar e ir directo al lugar donde estaba el canguro con los 25,000 soles y esconderlo en su pantalón.

La mujer contó que el hombre también se llevó las ganancias del día y que ha intentado fallidamente dar con su paradero.

Todo lo ahorrado iba a ser destinado para invertir en una propiedad en Iquitos, junto a su pareja. “Se llevó todo mi dinero, tenía 25 mil soles, que se iban a destinar para comprar una propiedad en Iquitos. Yo le tenía totalmente confianza, le confié todo. Me cegué”, indicó.