Maria Soledad Olivares pidió disculpas luego de lanzar frases racistas al conserje de un edificio de Surco.

En entrevista con ’24 Horas', la mujer aseguró que no es racista. “Yo me disculpo si es que han pensado que soy déspota o que soy una persona que se cree más. Es más, me creo menos que mucha gente y no considero que por raza la gente sea unos más que otros y menos por situación laboral”, señaló.

Asimismo, indicó que la palabra “cholo" no es un insulto racista: ”Yo no soy racista, yo no considero que la palabra cholo es una mala palabra, yo creo que no es un insulto. Deberíamos sentirnos orgullosos los que son así porque realmente no es un insulto. Solamente que lo que vino después, el ‘de mi***’, está mal, se nota fuerte".

Incluso, María Soledad Olivares Vaca afirmó que ella también es “un poco” chola: “Me parece que hay un poco se sensibilidad respecto a este asunto del racismo. Se ha visto así pero yo no he querido ser racista, tengo muchos amigos así y yo también me considero un poco, ¿porque qué es cholo? Una mezcla de razas”.

Según la versión de Olivares, ella ingresó a la azotea de la torre por el estacionamiento para pedir a sus vecinos que bajen el volumen de la fiesta, pero se cruzó con el conserje.

“El señor paró el ascensor en el piso uno, yo iba a salir pero me encaró, empezó a decir -de mala forma y tuteándome- diciendo tú que tienes que subir arriba si tú no vives acá”.

María Soledad Olivares señaló que se molestó con el conserje porque este se le acercó demasiado. “El señor se puso cara a cara, cerquísima, no podía salir bien y me empecé a molestar”.