Mujer revela que su abuelo que la abusaba sexualmente le practicó un aborto a la edad de 12

Aunque el abusador sexual de Charlotte Wade de 22 años estará en la cárcel durante 25 años, las heridas todavía siguen abiertas.

Raymond Hodges de 73 años quien es su abuelo, la violentaba desde que era una niña de 5 años y desde el 2018 se encuentra purgando condena impuesta por la Corte de Cardiff.

La mujer oriunda de Barry, localidad de Gales fue a la denunciarlo en noviembre de 2016 y el año siguiente su abuelo fue sentenciado a prisión.

Charlotte Wade decidió romper el silencio y declaró sobre el abuso sexual. "El dolor es insoportable, me dijo que que es lo que los adultos hacen", comentó.

(FOTO) Charlotte Wade

"Luego me compró dulces e hizo como si no hubiera pasado nada. Estaba atrapada", contó. Además, afirmó que su abuelo, a la edad de 12 la obligó a hacerse una prueba de embarazo porque no le venía la menstruación, cuando le salió positivo, Raymond Hodges agarró un colgador de ropa para realizarle un aborto clandestino.

Los violentos actos le dejaron una terrible consecuencia psicológica a la mujer que hasta hoy en día tiene los recuerdos vívidos.

