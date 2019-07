​Multimillonario indio desaparece y deja aterradora carta

El magnate indio, V. G. Siddhartha, es intensamente buscado por la policía luego de que desapareciera y no se supiera más de él.

V. G. Siddhartha es dueño de una de las cadenas más grandes del mundo: Café Coffee Day.

La policía sospecha que V. G. Siddhartha terminó con su vida pues dejó una carta que más suena a despedida. Por ello, las autoridades lo buscan en un río de la zona.

Fue el chofer de V. G. Siddhartha quien dio aviso a las autoridades cuando se fue caminando a un puente y no regresó.

V. G. Siddhartha, de 60 años, fue visto la última vez caminando en un puente.

Según información de la India, V. G. Siddhartha estaba bajo un cuadro depresivo debido a unos controles fiscales del 2017.

"Luché durante mucho tiempo pero hoy he abandonado porque no podía soportar más la presión de uno de los socios que me forzaba a comprar sus acciones", se lee en la carta.

La familia de V.G. Siddhartha, presente en el rubro desde hace 130 años, es dueña de 12 mil hectáreas de plantaciones y su sociedad Amalgamated Bean Company (ABC) es el principal exportador de café verde, sin tostar, de India.