Un choque múltiple que involucró a tres buses del Metropolitano dejó más de 20 heridos. El hecho ocurrió en la estación Canadá del mencionado servicio, exactamente en la Vía Expresa, informó el programa ‘Al estilo de Juliana’.

Al lugar llegaron seis unidades de bomberos para atender a los heridos, así como personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) para ayudar a los usuarios del servicio, quienes quedaron atrapados en el interior de los buses del Metropolitano.

De acuerdo con el citado medio, uno de los buses del Metropolitano se detuvo de manera intempestiva, lo que ocasionó que las otras dos unidades terminen chocando una tras de otra.

Los heridos fueron trasladados a diversos nosocomios y los choferes de las tres unidades conducidos a la comisaría del sector. Por ahora, la Vía Expresa con sentido del sur a norte se encuentra cercada.

“Estamos coordinando con la empresa para retirar los buses. La concesionaria va a traer la grúa para retirar los buses y los heridos ya fueron conducidos. Habría 25 heridos, hasta el momento no se ha reportado nada grave o consecuencia fatal”, declaró uno de los policías al programa.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, sostuvo que la causa del accidente habría sido por una falla en los frenos de uno de los buses del Metropolitano. Sin embargo, se continúa investigando otras posibles causas.

“Protransporte tiene el compromiso de asumir y por eso se los ha llevado a todos los heridos a las clínicas. Lo que me han referido es que podrían haberse vaciado los frenos de uno de los buses que era un Expreso, el cual no para en la estación Canadá, pero es un tema que se está evaluando porque no descartamos que habría podido ocurrir otra cosa”, declaró Muñoz.

Además se informó que todos los usuarios a bordo de los buses que resultaron heridos fueron llevados a la Clínica Internacional, donde se les está brindando atención médica especializada.