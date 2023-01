La Municipalidad de Lima anunció que las celebraciones por el 488° aniversario de la capital serán suspendidas debido a las manifestaciones y las muertes ocurridas en el país.

En declaraciones a la prensa, el alcalde de Lima, Rafael López Aliga, explicó que la decisión la tomó tras consultarlo con los regidores más cercanos en Lima.

“Hemos decidido que no podemos celebrar nada el 18 (de enero) (...) Yo no puedo celebrar si tengo dos policías que salen al cuidado de la población de Juliaca, y uno termina golpeado y al otro no lo dejan salir y lo queman vivo, con qué cara; yo no voy a celebrar nada”, sostuvo la autoridad edil.

Según informó Canal N, la serenata y el desfile -programados para el miércoles 18 de enero- fueron cancelados.

Los únicos actos a realizarse serán la Misa Te Deum y la sesión solemne por el aniversario de la fundación de la capital.