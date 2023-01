El nuevo alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, se refirió sobre el fallo del Tribunal Constitucional (TC) a favor que se derribe el ‘muro de la vergüenza’, el cual que tiene una extensión de 10 kilómetros que divide los distritos de La Molina y Surco de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo por distintos sectores.

En conferencia de prensa desde el Teatro Municipal, el burgomaestre se mostró a favor de la medida. “(Sobre el ‘muro de la vergüenza’) la opinión del municipio de Lima es que se debe respetar el fallo del TC, pero también somos respetuosos de las competencias municipales”, indicó.

“Si el alcalde de La Molina quiere tener una aclaración de fallo mediante el TC, porque no puede variar el fallo, pero quiere una aclaración, está en todo su derecho”, añadió.

Según adelantó el alcalde electo de La Molina, Diego Uceda Guerra García, iniciará acciones legales frente al fallo del TC.

“No me va a temblar la mano para defender a mi distrito. Me he reunido con mi comité jurídico y tenemos muchas salidas legales porque parte de esto pertenece al parque ecológico. Yo respeto al distrito de Villa María del Triunfo, pero los que han ido lotizando los cerros no son los molinenses”, expresó.

Cabe indicar que, el TC dio un plazo de 180 días para que se derribe la construcción.