Nicolás Lúcar utilizó unos minutos de su programa para expresar su indignación contra el Gobierno de Francisco Sagasti por el mal manejo de la pandemia del COVID-19 en nuestro país.

El polémico conductor manifestó que la población está harta y no puede soportar más esta terrible situación.

“Más de la mitad de la gente, y me quedo corto, se está atendiendo en su casa y se está muriendo ahí. ¿Y qué diablos hace el gobierno? Dicen que ‘ya vienen las vacunas, ahorita resolvemos lo del oxígeno medicinal’”, sostuvo en su programa de radio Exitosa.

“Me van a disculpar, ¡no jodan, no damos más!, se están enfermando familias enteras, donde llegan momentos en que no hay quién atienda al otro porque todos están enfermos. Ya no hay que vender porque la gente está vendiendo lo que no tiene para pagar el oxígeno y el médico particular”, añadió muy indignado.

En ese sentido, se mostró en desacuerdo con el discurso de Francisco Sagasti, el presentador indicó que, a pesar que la situación se veía venir, nunca se tomó medidas para ampliar la disponibilidad de las camas UCI y hospitalización, y el oxigeno medicinal.

“Es como si viviéramos en dos países diferentes: el país de los señores del gobierno, donde hay camas UCI y se resuelve el problema de las vacunas, y (el otro lado, donde está) la cruda realidad que vivimos los peruanos”, sentenció.

🔵🔴Nicolás Lúcar al Gobierno: ¡No jodan, no damos más! Se están enfermando familias enteras



