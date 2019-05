Nicolás Maduro estaba a punto de irse de Venezuela, según secretario de EE.UU.

El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, aseguró este martes que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estaba listo para abandonar el país "esta mañana", pero recibió indicaciones de Rusia de que debía permanecer ahí.

"Él tenía un avión en la pista, estaba listo para irse esta mañana, según entendemos, y los rusos indicaron que debería quedarse", declaró Pompeo a la cadena de televisión estadounidense CNN. Según el jefe de la diplomacia, Maduro "se dirigía a La Habana".

El Gobierno de Maduro ha denunciado que Venezuela vive hoy un intento de golpe de Estado, cuando ya se han cumplido tres meses de que Guaidó, quien es titular de la Asamblea Nacional (Parlamento), se proclamara presidente encargado del país.

BREAKING NEWS: Pompeo says Maduro was ready to leave Venezuela until dissuaded by Russia:

He had an airplane on the tarmac, he was ready to leave this morning as we understand it and the Russians indicated he should stay.

pic.twitter.com/PynpLfxP8a

— Breaking911 (@Breaking911) 30 de abril de 2019