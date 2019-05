Nicolás Maduro insulta a Jaime Bayly y este le responde: "Eres un andrajo del honor" (VIDEO)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, utilizó la televisión estatal de su país para arremeter contra el periodista Jaime Bayly, quien en un programa contó detalles de la huida de su esposa y otros personajes de su gobierno.

Esto al parecer molestó mucho a Nicolás Maduro, quien tuvo fuertes calificativos para con el periodista. "Pido perdón y pido permiso para presentar esa basura. Esto no es periodismo, esto es un mercenario. No merece que hable de usted, no merece que lo tratemos, yo lo voy a noquear para que caiga por mentiroso y por farsante".

Jaime Bayly analizó lo dicho por Nicolás Maduro y no se rectificó en lo dicho, pues aseguró que cree en sus fuentes.

"Yo no sé si vuelo bien, pero sospecho que Maduro tampoco vuele demasiado bien. Luego dice que estoy en putefracción, pero es el destino de todos. Él de él también, aunque él se crea innmortal y eterno. Nadie me dicta ni me dice lo que tengo que decir, pero sí tengo fuentes y esas fuentes me dicen lo que está pasando en Venezuela y como siempre digo las cosas que son verdad y soy en el blanco, se molesta y me insulta".

Agregó jactarse de que Nicolás Madure lo insulte, pues es muestra que de está haciendo las cosas bien.

"Yo me jacto de que el dictador Nicolás Maduro sea mi enemigo. Si un día ese dictador repugnante habla bien de mí, algo estaría yo haciendo sospechosamente mal, de manera que recibo sus insultos como una timbre de honor y como una señal de éxito en este programa".

HAY MÁS...