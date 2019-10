Nicolás Maduro insiste en llevarse a todos sus compatriotas del Perú. En una conferencia de prensa en su país, el mandatario pidió a su vicepresidenta Delcy Rodriguez que organice un plan con las Fuerzas Armadas Bolivarianas para llevar de regreso a todos los venezolanos que hoy viven en Perú.

“A todos, por tierra, por aire, vamos a hacer una gran inversión. Mis hermanos venezolanos pueden contar conmigo, yo me los voy a traer y aquí les vamos a garantizar trabajo y estudios”, comentó.

Recordemos que el pasado lunes 30, Maduro dijo que si la Organización de Naciones Unidas (ONU) le daba 200 millones de dólares, él se trae a todos los venezolanos del Perú en un mes.

También se refirió a Martín Vizcarra, horas antes de que se conociera su decisión de disolver el Congreso de la República.

“Martín Vizcaya o Vizcarra, ¿cómo se llama él? No me sé ni el nombre, yo no sé si el pueblo de Perú sabe quién es su presidente, ese señor pues, presidente de Perú, que nadie lo eligió pero es presidente de Perú. Martín Vizcaya, Vizcarra es la punta de lanza de la agresión, de las amenazas y mentiras contra el pueblo de Venezuela que noblemente trabaja en el Perú"; puntualizó.