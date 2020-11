¡Terrible! Nicolás Madro, presidente de Venezuela, decidió pronunciarse sobre la crisis política que atraviesa el Perú a raíz de la vacancia de Martín Vizcarra y renuncia de Manuel Merino y su gabinete ministerial.

Y es que el político señaló que enviaba toda su “solidaridad” al pueblo peruano, sin embargo agregó que iba a mandar a Juan Guaidó para que se autoproclame presidente del país.

En su programa dirigido a sus compatriotas, el sucesor de Hugo Chávez destacó que la población peruana haya salido a las calles luchar contra la corrupción.

“Merino un tipo que se autoproclamó presidente del Perú, nadie lo eligió. Y ahora el tal Merino renunció, yo me pregunto: ¿Dónde está el Grupo de Lima, que no apoya al pueblo de Lima, que no dice nada por los derechos humanos del pueblo del Perú?”, comenzó diciendo.

“Parece que nadie quiere asumir la presidencia allá. Nosotros podemos agarrar un avión y mandarle a Guaidó para que asuma la presidencia y se autoproclame presidente del Perú. ¿Qué les parece? Se los propongo. Mandamos a Guaidó pa' que cumpla su sueño y entre a un palacio presidencial”, mencionó de forma sarcástica.

