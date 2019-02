Nicolás Maduro: "No voy a pasar a la historia como un traidor, como un débil" (VIDEO)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, brindó una entrevista exclusiva a RT luego de la autoproclamación del líder opositor Juan Guaidó como "presidente encargado".

Nicolás Maduro denunció la agresión de su homólogo estadounidense, Donald Trump. "Pido a Dios que nuestro país no llegue a una invasión norteamericana", dijo tras asegurar que no le importa cómo pase a la historia.

"No me importa cómo voy a pasar a la historia. No voy a pasar como un traidor, como un débil, como un hombre que le dio la espalda a sus compromisos históricos, a su pueblo", añadió.

UN ERROR

Para Nicolás Maduro, los países europeos y el Grupo de Lima han cometido un error de carácter diplomático al reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. "En Europa han reconocido algo que no existe", aseguró.

LA ECONOMÍA

Nicolás Maduro explicó que su Ejecutivo contempla dos medidas en desarrollo para estabilizar la economía venezolana: la creación de nuevos parámetros de fijación del valor real de la divisa extranjera y el ensayo de unsistema de precios acordados que "no permita el impacto directo del precio a los productos".

ABANDONARON SU PAÍS

El presidente de Venezuela también habló sobre sus compatriotas que dejaron el país. "Muchos venezolanos se fueron con una esperanza de mejoría. ¿Y qué encontraron? Xenofobia, persecución, explotación, trabajo esclavo (...) se dejan llevar por cantos de sirena", añadió.

AYUDA HUMANITARIA

Finalmente, Nicolás Maduro calificado de "show político" las propuesta de ayuda humanitaria por parte de EE.UU. a Juan Guaidó.

"No voy a aceptar ningún tipo de intervencionismo", sentenció el jefe del Estado venezolano.

HAY MÁS...