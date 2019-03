Niña de 4 años asesinada: Médico no pudo denunciar porque policías "no tenían computadora"

En Argentina, una niña de 4 años fue abusada y asesinada por su madre y padrastro; sin embargo esto podría haber sido detenido si hubiesen atendido la denuncia que un médico quiso ponen meses antes.

El 21 de diciembre, el médico Elías Arrieta atendió a la pequeña debido a un fuerte golpe en la cabeza. Fue entonces cuando alertó al Servicio de Niñez para que vea el caso y hasta dio aviso a la comisaría.

Sin embargo, cuando fueron a llamar a la policía, la madre fugó con la pequeña. Esto no amilanó al médico quien acudió a la comisaría para realizar la denuncia, sin embargo no pudo.

“Me dijeron que no la podían tomar porque no tenían la computadora para eso, me tomaron el número y me dijeron que me iban a llamar”, contó el médico, quien aseguró que no lo hicieron.

Dos meses después, la niña de cuatro años retornó al hospital pero muerta.

