Los resultados de la necropsia de la menor de tres años que falleció dentro de las instalaciones del nido Inmaculada Concepción 555, en Surco, determinó que su deceso fue por asfixia y no un simple desmayo, como se creyó al inicio.

De acuerdo al informe médico difundido por 24 Horas, la muerte de la pequeña fue “por asfixia por obstrucción de la vía aérea por contenido alimentario”.

La madre de la menor culpa a los encargados del centro de estudios por no haberle dado los primeros auxilios. “No han estado pendientes de mi hija. No han estado ahí, al cuidado respectivo que le tienen que dar a ella, y no solo a ella, sino a todos los niños”.

“Solamente me dijeron que mi hija se había desmayado. En ningún momento me dijeron que se estaba atorando”, añadió.

Antes de saber la causa de la muerte de su hija, la madre denunció que el cuerpo de la pequeña llegó al policlínico con moretones.

“Cuando mi tía entró a ver el cuerpo de mi niña, vio que tenía los moretones en la espalda y el antebrazo”, aseveró. Por lo que sospecha que su hija habría sido víctima de bullying dentro del nido.

“Mi hijita días atrás me decía que compañeritos le pegaban. Yo justamente iba a pedir un descanso en un trabajo que tengo para poder ir a hablar con la directora y la profesora”, precisó.

Los padres de la menor esperan que el centro educativo se pronuncie luego de tener los resultados de la necropsia.