Una pequeña de apenas 11 años de edad le pidió ayuda al presidente Martín Vizcarra, tras saber que su padre requiere con urgencia un balón de oxígeno para que pueda sobrevivir al Coronavirus. Este hecho sucedió en la ciudad de Arequipa.

La menor de nombre Loisiana contó que su madre falleció hace unas semanas a causa del Covid-19 y teme que su padre tenga el mismo final. “Presidente Vizcarra le ruego salve a mi papá. Mi mamá ya murió y mi papá está muy grave con COVID-19. Yo me llamo Loisiana, tengo 11 años y tengo dos hermanitos de 4 años y de 10 años. Mi papá está muy grave, no respira, dicen que necesita UCI y yo no sé qué hacer. Necesitamos que se comuniquen con nosotros al 935714873”, señaló la pequeña para Radio Yaraví de Arequipa.

De acuerdo a este medio radial, una ambulancia de la red Arequipa Caylloma llegó hasta la vivienda de la menor, sin embargo, sólo estaba presente el chófer, quién se fue del lugar asegurando que volvería con un médico y el oxígeno, pero nunca regresó.. “El oxígeno se está terminando. Lo están dejando morir asfixiado”, sostuvo la pequeña.

Vale indicar, que Arequipa es una de las ciudades de Perú más afectadas por el mortal virus. Hasta el momento, registra 21 mil 692 personas infectadas y 961 fallecidos en medio del colapso de su sistema sanitario.