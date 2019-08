Una niña, de apenas 8 años, superó el cáncer al que fue diagnosticada a su corta edad. Delfina no la tuvo fácil pues el cáncer al estómago hizo una metástasis hacia el intestino por lo que las esperanzas por la niña eran pocas.

Sin embargo, la mamá de Delfina revela que el médico Juan José Chaín apareció de milagro en sus vidas y les ayudó a vencer el mal. Ahora, la familia lo considera el “héroe” de su hogar.

A sus 8 años, Delfina superó 52 quimioterapias y constantes idas y vueltas en el hospital donde fue atendida por enfermeros, médicos clínicos y psicólogos.

“Veía un médico o un enfermero, y sin siquiera saber si la iban a ver a ella, comenzaba a llorar, le costó tomar confianza”, fue el conmovedor relato de la mamá de Delfina al diario Clarín.

Foto: Facebook

Delfina se hizo inmune al dolor y ahora hasta confiesa que: “después me acostumbré a los doctores, a las inyecciones, ya no lloro cuando me sacan sangre”.

Mayra, la mamá de Delfina cuenta que le rapó el pelo a la muñeca de su hija para que la pequeña no se preocupe por su apariencia.

La mamá de Delfina creó una página de Facebook donde se viralizó la foto de la pequeña contando que había vencido al cáncer a sus 8 años.

"No tuve la oportunidad de hacer un cartel como ella quería! En medio de la felicidad y no saber cómo reaccionar y siento que estoy en una nube”, fue el mensaje que la mamá de Delfina escribió al pie de la foto de su niña curada de dicho mal.

Delfina sí volverá al hospital pero a manera preventiva pues el mal podría retornar.

“Somos conscientes de que existe una posibilidad de que la enfermedad vuelva y sería lo peor que nos puede pasar. Así que quiero pedirles que siempre tengan a Delfina en sus oraciones para que realmente este cáncer nos deje en paz”, pidió la mamá de la niña.