Niño de 10 años sufre terribles quemaduras al incendiarse el ataúd de su abuelo

Un terrible accidente sufrió un niño de 10 años cuando fue al velatorio de su abuelo en Yuskivtsi, Ucrania.

Según el Daily Mail, las personas que acudieron al velatorio dejaron velas prendidas sobre el ataúd, sin imaginar que este se incendiaria.

Desafortunadamente, el fuego llegó hasta la habitación contigua en la que dormía el niño de 10 años y este narró lo siguiente: “Me ardía la cara y la cubrí con mis manos. Me tiré al suelo y me metí debajo de la cama. No entendía lo que estaba pasando”.

La abuela del niño que se encontraba en el patio, se dio cuenta de que salía humo del cuarto y tras rodear la habitación, rompió la ventana y logró rescatarlo.

Una vez en el hospital, el niño logró ser estabilizado, pero quedó con graves quemaduras en gran parte del cuerpo, cabeza y extremidades.

Ahora la policía investiga el hecho.

