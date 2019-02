Niño de 5 años hospitalizado luego de presunta paliza que le dieron en el kinder

Un niño de 5 años tiene una fractura de costillas, daños en la tráquea y una perforación en el pulmón. Esto tras ser agredido, presuntamente, por un compañero en un jardín de niños en México.

Los familiares comentaron que la abuela del menor lo recogió de la escuela. Jamás llamaron antes para informar lo que ocurrió.

Cuando el menor ya estaba en casa, comentó a tener dificultados para respirar. Lo trasladó al Centro de Salud de la comunidad y ahí el niño contó que fue golpeado en la escuela.

"Que lo habían tumbado, que se le echaron encima. La verdad no sé, no le puedo decir dos o tres, el tampoco, no se acuerda, porque ya no me pudo decir nada y hasta ahorita no me ha dicho", comentó.

El Secretario de Salud de Colima mencionó que fue necesario que el niño tenga una férula en la tráquea, además que lo entubaron. Por el momento, la directora de dicho kinder no ha dado respuestas sobre lo que pasó con el menor. La investigación ya está abierta.

