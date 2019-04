Niño que busca trabajo para ayudar a su abuela enternece con su historia

La historia de un niño de ocho años viene enterneciendo las redes sociales, pues se ha dedicado a buscar trabajo.

El menor de nombre Jorge y de nacionalidad mexicana, es cuidado por su abuela luego de que su padre lo abandonó y su mamá falleció. Sin embargo ella no tiene el suficiente dinero.

Por ello, el menor busca dinero por si mismo y por ello acudió a una carnicería a pedir trabajo. El dueño de este negocio, Felipe Garduza, contó la historia y conmovió.

Conmovedora historia

“Bueno, solo quiero contarles. Él es Jorge; hace exactamente una semana llegó a la carnicería y con mínimas esperanzas me preguntó: ‘¿aquí no tienes trabajo para mí, verdad?’. A lo que le contesté: ‘¿en serio quieres trabajar? Si quieres aprender a trabajar, quédate aquí ahorita’. Con una alegría inexplicable me dijo que sí, que volvería en cinco minutos, que solo le iría a avisar a su abuelita.

Como dijo, en cinco minutos regresó, y con todas las ganas del mundo agarró un cuchillo y se dispuso a aprender. Jorge es un niño que ha sufrido mucho, perdió a su mamá y su papá lo abandonó, su Abue lo cuida a él y a sus dos hermanos, ella es una persona de muy escasos recursos. El día que llegó a la carnicería le di comida y comió muy rápido, le pregunté que si había comido algo, a lo que me contestó: ‘sí, ayer, unas tortillas’. Créanme, me sentí muy mal y decidí que iba a apoyarlo y tratar de enseñarle este humilde oficio, porque sé que, primero Dios, le servirá”.

Hasta presentarse en la carnicería, Jorge se quedó como aprendiz por un sueldo como cualquier otro trabajador.

HAY MÁS...