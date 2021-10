En el Día Mundial de la Educación Financiera, el ABC del BCP (www.abcdelbcp.com) compartió un test con 5 preguntas para conocer la situación de los peruanos en sus finanzas personales, con el fin de que no estos no se conviertan en un jugador más de “El juego del Calamar”, la popular serie de streaming, según lo destacó la entidad en una nota de prensa.

¿Armo un presupuesto mensual? Si la respuesta es sí, vas por buen camino. Un presupuesto te ayuda a mantener el control de tus ingresos y gastos. Te permite destinar la cantidad necesaria para cumplir con tus responsabilidades mensuales, como los pagos de servicios, el alquiler de tu hogar, el colegio de tus hijos, etc. También puedes destinar una cantidad para tu ahorro y otra para disfrutar de algún gustito. Puedes encontrar un modelo sencillo de cómo armar un presupuesto en el ABC del BCP: https://www.viabcp.com/abcdelbcp/presupuesto/elaborar-presupuesto

¿Busco que mis deudas no superen el 30% de mis ingresos mensuales? Si tu respuesta es no, ¡cuidado!. Por ejemplo: si ganas S/ 1000 mensuales y tus cuotas mensuales de deuda son de S/ 400 (40%), es una señal de que estás sobreendeudado. Los pagos mensuales de tus deudas en tarjetas de crédito y préstamos no deben superar el 30% de tus ingresos mensuales, sino correrás el riesgo de no poder pagarla, así como de no poder cubrir tus gastos fijos, como la luz, el agua, el alquiler y la alimentación. Si estás en esta situación, arma un presupuesto mensual, reduce tus gastos variables y contáctate con Soluciones de Pago de tu banco para encontrar juntos la mejor manera de organizar un cronograma de pagos que puedas cumplir acorde a tus ingresos.

¿Cuento con ahorros en mi fondo de emergencia? Si la respuesta es no, haz un alto en tus gastos y comienza a destinar un 10% de tus ingresos mensuales para ahorrar en tu fondo de emergencia. Este fondo es un dinero que debes guardar para cubrir gastos ante eventualidades, como un accidente, la pérdida de tu empleo, etc. Lo recomendable es tener un fondo de entre 3 a 6 veces tu sueldo.

¿Evito las compras compulsivas? Si la respuesta es negativa, quiere decir que te dejas llevar por las promociones sin detenerte a pensar si realmente necesitas el producto. Si estás dudando en comprar algo, significa que no es necesario para ti en ese momento. Piensa dos veces antes de comprar algo. Ese dinero podrías ahorrarlo para cumplir un plan futuro, como cursar algún estudio o juntar la inicial para un carro.

¿Evito retirar dinero en efectivo de mi tarjeta de crédito? Si la respuesta es sí, ¡muy bien! Recuerda que retirar efectivo de tu tarjeta de crédito tiene una tasa muy alta, que puede ocasionarte problemas de sobreendeudamiento. Los bancos te dan esta opción, pero para que la uses sólo en caso de emergencia, como un accidente. Si necesitas efectivo, es mejor que busques otros productos financieros, como un préstamo personal que tiene menores intereses.

Si al menos has respondido una vez “no” en alguna pregunta, entonces tienes que revisar tus decisiones para proteger tu salud financiera. Haz en pocos minutos los cursos 100% gratuitos y sencillos desde tu celular que tiene el ABC del BCP, que te servirán para ahorrar y planificar tus gastos: https://campusvirtual.viabcp.com/.