No hacen caso a la cuarentena en Mesa Redonda: agentes de la Policía no pueden evitar aglomeración | FOTOS Así luce la zona de Mesa Redonda en el día número 11 de la cuarentena total en Lima, decretada por Francisco Sagasti. Miles de personas y ambulantes continúan acudiendo a los centros comerciales, pese al estado de emergencia por el COVID-19. En los alrededores hay presencia policial, pero no pudieron evitar la aglomeración de personas. | Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec