Una mujer lo perdió absolutamente todo tras el terrible huaico que arrasó con varias viviendas en el sector conocido como La Cantera, en Cieneguilla.

De acuerdo a Exitosa, ella había invertido cerca de S/300 mil en su negocio y su vivienda. Además, decidió emprender tras vivir 12 años en el lugar y confiarse que no ocurría un fenómeno de tal magnitud.

“Llovía sí, pero no excesivamente. Yo anoche no sabía o llorar o cómo sentirme o irme a dónde porque en realidad es una pérdida muy grande. He perdido pollos de doble pechuga, mi casa, mi local de 1000m2. No sé que hacer. He perdido aproximadamente S/300 mil”, contó.

En las imágenes se puede ver que solamente hay restos de paredes en el suelo. De sus aves no sabe absolutamente nada.

Según indicó la agraviada, ella quería ver el estado de su vivienda y su negocio en horas de la noche, pero como la zona no cuenta con alumbrado público, no pudo acudir para rescatar a sus animales.

“Yo tengo tres hijos. Pido que apoyen a la Asociación Río Seco, no solamente soy yo, está mi suegra, los vecinos alrededor. Que vengan a ayudarnos, así como nosotros pagamos nuestros arbitrios que venga el alcalde con maquinaria”, instó.

“Pido apoyo no solo para mí, para todos. Todo está bien feo. Ya no tengo mi casa, mis camas, los comederos de los pollos. Es como si fuera la primera vez que hubiera venido a esta asociación”, finalizó.