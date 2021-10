La congresista de Avanza País, Norma Yarrow, calificó de “terroristas políticos” a miembros del gobierno de Pedro Castillo. Señaló que, en los mensajes difundidos este domingo desde la región Cusco, el jefe de Estado y miembros de su Gabinete impulsaron el “odio hacia los peruanos”.

“Hay que empezar a hablar con el pueblo, tenemos la manera de llegar, este tema de la nueva Constitución trae abajo al país. Ellos sostienen un mensaje de odio, estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible, pero tenemos estos personajes como Castillo y Bellido, acá debemos exigir que Bellido dé un paso al costado. Ellos siguen pechando, abriendo las brechas sociales, el odio al peruano, vamos a tener que poner un pare a estos señores”, aseveró a Panorama.

“Acá debemos unirnos todos, salgamos a las calles, me hubiera gustado que haya gente pidiendo la salida de Maraví el día de la interpelación. Tenemos que decir ‘fuera Bellido’ tenemos que estar unidos los peruanos. Hay que decirle a la gente que la brecha social no existe. Ellos [el Gobierno] tienen en la cabeza este odio hacia los peruanos, son terroristas políticos, son unos terroristas políticos”, agregó.

Más temprano, el primer ministro Guido Bellido lanzó una amenaza al Congreso de la República durante su discurso en quechua la tarde de este domingo en Cusco, donde participó de la ceremonia de lanzamiento de la llamada “segunda reforma agraria”.

“Quieran o no, para que haya una segunda reforma agraria nuestro presidente pedirá una ley al Congreso con presupuesto, hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, si no hay reforma agraria, si el Congreso no la aprueba, devolveremos a cada uno de los congresistas a sus pueblos”, manifestó Bellido, quien también es legislador de partido oficialista Perú Libre y representante de Cusco.

Por su parte, el mandatario Pedro Castillo señaló en su discurso que, con la segunda reforma agraria, “los hacendados ya no comerán del sudor de los campesinos”.

“Acabemos con los patrones y los hacendados porque ellos ya no comerán del sudor de los pobres y los campesinos. Así como se luchó en aquella época, los patrones y hacendados ya no comerán de la pobreza de nuestros hermanos campesinos y el régimen de tierras cambió fundamentalmente”.

