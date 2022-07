Miembros de la Compañía de Bomberos N° 10 Salvadora Lima denunciaron que su camilla fue retenida más de seis horas dentro del Hospital Nacional Cayetano Heredia, situado en San Martín de Porres, luego de trasladar a un hombre que quedó herido al ser atropellado por un vehículo.

El bombero Haddad Erquínigo Bazán, indicó que junto a un colega trasladaron al herido al citado nosocomio en la ambulancia, pero que en el centro de salud les informaron que no había camillas y por lo que no le devolvieron la que ellos llevaron.

“ Nosotros estamos aquí desde las 7:30 de la noche básicamente porque en el hospital supuestamente no hay camillas […] El paciente sigue lo han dejado de lado. El tema es la camilla, es nuestra camilla dentro del hospital y nosotros no podemos salir del hospital sin la camilla ”, dijo.

Señaló que el ciudadano herido tenía una profunda herida en la cabeza y no recibió atención por varias horas. “Nos han tratado pésimamente. Nos han denigrado prácticamente nuestro trabajo bomberil. Nos han denigrado. Cuando vamos a caja nos dijeron quiénes iban a pagar [por la atención] y dijimos que [el paciente] no tiene familia. Como bombero no vamos a pagar”, agregó.

Bomberos denuncian maltrato en hospital Cayetano Heredia

Por su parte, el bombero Miguel Castillo narró que tampoco les permitieron desinfectar la camilla del hospital que se encontraba disponible para que ahí sea ubicado el paciente. “Dijimos al área si podíamos usar esa camilla y nos dijeron que no porque estaba contaminada, entonces le dimos la opción de poder limpiarla e igual insistía que no podíamos agarrarla ni usarla. Nosotros tenemos equipos y productos para desinfectar”, explicó.

Ambos bomberos indicaron que debido a la retención de esta camilla no pudieron atender cinco emergencias que se presentaron luego del accidente donde resultó herido el ciudadano llevado al hospital Cayetano Heredia.

Tras la denuncia pública al citado medio de comunicación, el nosocomio ubicado en San Martín de Porres devolvió la camilla a los bomberos, quienes pudieron continuar con su labor de atender emergencias en Lima.

VIDEO RECOMENDADO

El Ministro de Salud, Jorge López, informó que el uso de mascarillas en espacios abiertos vuelve a ser obligatorio a nivel nacional tras el aumento exponencial de los contagios en las últimos semanas. Conoce todos los detalles.