Jefe del OCMA, Vicente Walde, niega ganar 27 mil soles pero afirma que necesitan un aumento por horas extras

Vicente Walde, jefe de la OCMA, generó polémica hace dos días al señalar que su sueldo líquido de 27 mil soles no le alcanza. Sin embargo, ahora afirma que el sueldo sí le alcanza pero merecen pago por horas extras.

"Un líquido de 27 mil soles, a mí me descuentan impuestos... ¿Bruto? Bruto es el que me está pagando, deben pagarme más", señaló en una entrevista a Canal N.

Ahora, un día depsués, señaló que no sabe bien cuánto gana. "No es 35 mil soles, yo le dije 27 mil, pero no tenía el cálculo y veo que es menor porque si se aplican los impuestos es mucho menos", comentó.

Lo que sí mantuvo es que los jueces ganen más por su trabajo. "El trabajo del juez se hace más de 8 horas, debe llevarse trabajo a su casa, y trabajar sábados, domingos y feriados". comentó.

Para Walde es necesario un aumento de presupuesto para el Poder Judicial porque la carga laboral sería abrumadora.

