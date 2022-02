Desde que inició la pandemia, las mascarillas se han convertido en un gasto esencial en todos los hogares peruanos para protegerse contra la COVID-19. Conscientes de esta situación, OJO junto al Grupo Romero y su fundación, lanzan la campaña “Cuidémonos juntos como en familia” a través de la cual regalarán 2 millones más de mascarillas a sus KN95, el viernes 25 y el lunes 28 por la compra de un diario.

INICIATIVA DE PREVENCIÓN. La pandemia del COVID-19 sigue presente en nuestro país, así que para ayudar a proteger a las familias peruanas, diario OJO y la Fundación Romero dará gratis una mascarilla a todos sus fieles lectores a nivel nacional. Con ello, suman en total 4 millones de mascarillas las entregadas por el Grupo Romero para evitar contagios en esta tercera ola.

MASCARILLAS DE CALIDAD. De acuerdo a la comunidad médica, las mascarillas KN95 son más efectivas frente a las nuevas variantes de coronavirus, altamente contagiosas como Ómicron, debido a que filtran el 95% del aire que respiramos.

NO BAJE LA GUARDIA. Cabe resaltar que, según disposiciones de la OMS, las mascarillas deben ser utilizadas por el público en general en lugares cerrados como tiendas, espacios de trabajo y escuelas si no se cuenta con una ventilación adecuada.

INQUEBRANTABLE COMPROMISO. La fundación Romero también ha llevado protección a los Bomberos, asistentes al partido Perú-Ecuador y pacientes con cáncer del INEN y la Fundación Peruana de Cáncer. “Hoy más que nunca tenemos que cuidarnos como una gran familia”, sostuvo Dionisio Romero Paoletti, presidente del Directorio de la Fundación Romero.