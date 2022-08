Si siente que la ropa de abrigo que viste no le está resultando suficiente para soportar este invierno, debe saber que en Lima se está presentando una ola de frío, que podría extenderse hasta octubre.

Así lo señaló a OJO la ingeniera Lourdes Meniz, del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), y explicó que este evento ocurre cuando las temperaturas diurnas o nocturnas descienden de frías a extremadamente frías durante varios días consecutivos.

En esa línea, la especialista de Climatología detalló que las tres estaciones representativas de la capital, ubicadas en el aeropuerto Jorge Chávez (Callao), que abarca a la zona oeste; en el Campo de Marte (Jesús María), que comprende el centro; y en La Molina (Alexander Von Humboldt), registraron niveles bajos.

TERMÓMETROS. Así, en la estación del aeropuerto se vienen reportando tres días consecutivos fríos y, tanto el miércoles como ayer, los termómetros marcaron 16,1° C, umbral considerado extremadamente frío de acuerdo a sus características climáticas.

“Cuando se alcanza (una temperatura) por debajo de los 16,2° C es catalogado así”, refirió Meniz.

En tanto, en el Campo de Marte, durante la tarde del miércoles se llegó a 15.6° C, que en ese punto se considera un día muy frío. Además, en estos distritos del centro se viene registrando la octava noche fría consecutiva pues el último miércoles se llegó a13.9° C y hoy a 12.9° C.

Finalmente, en La Molina también se presentó un día muy frío al alcanzar una temperatura de 15.9° C.

La experta del Senamhi explicó que esta ola de frío se está presentando debido a la presencia de la Niña Costera, que influye en el litoral costero, y la Niña del Pacífico Central, que afecta al Perú.

Agregó que en la costa se mantendrán las temperaturas por debajo de lo normal. “No se descarta presencia de de días y noches frías hasta octubre”, acotó.

OJO AL DATO. En todos los distritos, se reportan bajas temperaturas. La sensación de frío es mayor en dos puntos a lo que marcan las estaciones debido a la humedad y los vientos.

