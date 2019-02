Ollanta Humala descarta que Nadine Heredia sea candidata presidencial para el 2021

El expresidente Ollanta Humala dejó en claro que ni él, ni su esposa, Nadine Heredia, tiene interén en continuar en la política.

"Yo no quiero postular. Yo ya he sido presidente y 25 años militar. En total son 30 años que le he dedicado al Estado" comentó en una entrevista con "Chicharrón de prensa.

Para él, es mejor la tranquilidad y el bienestar de sus hijos menores. Al ser consultado sobre lo que piensa Nadine Heredia señaló que ella no tiene interés.

"Nadine me apoyó como una activista social y política, incluso me acompañó en los viajes de campaña, pero no es interés de ella continuar en política", señaló.

Si bien, ellos no desean postular para el 2021, dejaron en claro que el Partido Nacionalista si tendrá candidato para esta fecha.

