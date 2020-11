El expresidente de la República, Ollanta Humala, consideró que “la posición constitucional” de las Fuerzas Armadas es fundamental en este momento de crisis política que afronta el país ante las movilizaciones registradas tras la vacancia de Martín Vizcarra.

“El final de la caída de Alberto Fujimori fue el retiro del apoyo de las FFAA. En este momento de crisis, aún con una eventual censura, la posición constitucional de ellas será fundamental! Que no nos fallen como en los 90”, escribió en su cuenta de Twitter.

Los comandantes de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) fueron convocados este domingo a las 7:40 a.m. a Palacio de Gobierno, sin embargo, ninguno se ha presentado hasta el momento, según informó Canal N.

Con relación a esta versión, Humala aseveró a dicho medio que las Fuerzas Armadas deben emitir un comunicado en el que “establezcan claramente si están del lado de la Constitución o del lado de los vacadores".

“Las Fuerzas Armadas no son diplomáticas, nosotros decimos las cosas claramente. No basta que haya un trascendido que no se quieren reunir, tiene que haber una posición clara en la que se reafirma que las Fuerzas Armadas no son deliberantes" expresó.

El pasado 10 de noviembre, momentos antes de jurar como presidente de la República, Merino de Lama se reunió con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, quienes le expresaron su respaldo a la sucesión establecida en la Constitución.

Hasta el momento se registran dos fallecidos producto de las manifestaciones realizadas el último sábado en contra del Gobierno de Manuel Merino, quien asumió el cargo luego de que el Congreso aprobara la vacancia de Martín Vizcarra.

