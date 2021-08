Volver a cocinar con leña en vez de gas, reducir la cantidad de comida en cada ración y bajar a los mercados para pedir donaciones son las acciones que vienen realizando las ollas comunes de la capital para “sobrevivir” y tratar, en lo posible, de saciar el hambre de la población con menos recursos.

Así lo dio a conocer Fortunata Palomino, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, tras asegurar que estas organizaciones vecinales están en una situación crítica debido al aumento de precios de los productos de primera necesidad y la falta de un presupuesto permanente.

“Todas las ollas comunes están autogestionándose y sus integrantes acuden a los mercados por donaciones. En Lima existen 2317, donde se alimentan más de 250 mil familias diariamente, y ahora con esta alza, estamos reduciendo la cantidad de alimentos, pero no la de beneficiarios, que al contrario aumenta”, declaró a OJO.

Palomino señaló que esto sucede también porque no reciben ayuda de parte del Gobierno. “Algunas ollas dan el menú a S/1 o S/1.50, pero no alcanza, es insuficiente. Y por la situación no se puede subir porque se alimentan niños, adultos mayores, madres solteras y personas con enfermedades”, refirió.

“Emergencia alimentaria”

Abilia Ramos, dirigente de las Ollas Comunes de San Juan de Lurigancho, señaló que el año pasado luchaban por recibir atención en un hospital y ahora la lucha es por conseguir precios más baratos. Para ello, anotó, deben ir a los mercados a recuperar productos y muchas veces el costo oscila entre los S/150 a S/200 al día.

“El alza afecta y golpea a las ollas comunes, tenemos que pagar la luz, el agua, el gas. El año pasado el gas todavía estaba a 35 soles y ahora está a 50 soles”, refirió ayer en RPP.

Tanto Ramos como Palomino pidieron al Congreso debatir la ley que trabajaron con la gestión de Mirtha Vásquez para declarar la emergencia alimentaria. “Terminó el periodo de la congresista y ha sido archivada. Queremos que se vuelva a poner en la agenda del Parlamento”, pidió Palomino.