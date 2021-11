El exministro de Salud, Óscar Ugarte, señaló a OJO que la mejor forma de luchar contra los antivacunas es contrarrestar lo que dicen y restringirles los accesos a espacios públicos porque pueden causar contagios masivos.

“Lo que dicen los antivacunas no tiene base científica y hay que contrarrestar esta información con las directivas que da el Ministerio de Salud y la labor de los medios. No hay que darles tribuna porque dicen falsedades y la gente se las cree. Felizmente ahora hay menos gente que cree en esas historias”, declaró.

Sostuvo que en febrero, en una encuesta que se hizo pública, más del 40 % de los entrevistados no quería vacunarse, pero que en septiembre, una de las últimas encuestas sobre el tema arrojó que el 8 % no quería vacunarse. “Se ha reducido el número de personas que no quiere vacunarse porque se ha demostrado que no tiene efectos catastróficos, que no te envenenan, que no te ponen un chip”, indicó.

Ugarte precisó que si bien vacunarse no es obligatorio, las personas que no quieren hacerlo no tienen derecho a confundir a la gente. “Contrarrestar y restringir el acceso a los servicios públicos a las personas que no se quieran vacunar es fundamental. No te vacunas ok, pero no puedes ir al cine, a los restaurantes, etc. Esto es perfectamente legal y constitucional”, resaltó.

CONTROL

Ugarte señaló que el control del ingreso de personas con sus dos dosis de la vacuna contra el coronavirus a los establecimientos comerciales debe estar a cargo de las municipalidades.

“Es una responsabilidad de los establecimientos comerciales el tema del aforo, pero el control de ingreso a solo vacunados le corresponde a las municipalidades, que tienen que contribuir a que todo eso funcione de manera armónica. Allí el personal de serenazgo, las personas que se encargan de supervisión y monitoreo son las que aplican las normas nacionales”, expresó.