Los estudiantes y egresados de Derecho, Economía e Ingeniería de todo el país tienen plazo hasta hoy, viernes 18 de noviembre, hasta las 11:59 p. m., para postular a una de las 60 becas integrales del Programa de Extensión Universitaria (PEU) del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) que brinda especialización en el campo de la regulación de las telecomunicaciones y de la gestión pública.

¿Cómo participar en la modalidad de examen de admisión?

Los interesados deben ingresar a la página web https://beca.osiptel.gob.pe/ y llenar el formulario de inscripción con información personal y académica.

Una vez registrados, deberán prepararse para la prueba de conocimientos, que se realizará el 27 de noviembre de manera online. El 9 de diciembre se conocerá la lista final de los becarios admitidos al PEU OSIPTEL, que este año volverá a la presencialidad y desarrollará las clases en la ciudad de Lima, del 16 de enero al 24 de marzo del 2023.

En las diez semanas, que dura el programa, los ganadores adquirirán los conocimientos técnicos y prácticos relacionados con la organización, regulación y supervisión de los servicios públicos de telecomunicaciones; así como conocimientos acerca de los sistemas administrativos de la gestión pública.

Además de gastos académicos, incluyendo materiales, la beca cubre costos de alimentación, movilidad local y seguro médico.

Los becarios del interior del país accederán, de manera adicional, a los beneficios de traslado y alojamiento (habitación doble). Para quienes ocupen el primer puesto por cada especialidad en el programa, el regulador ofrecerá también un convenio de prácticas preprofesionales o profesionales.

Requisitos

Para participar en el programa, los postulantes deben encontrarse en el último año de carrera o ser recién egresados de Derecho, Economía, Ingeniería Económica, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática.

Entre los requisitos figuran, además, no contar con sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada por delito doloso, no tener impedimentos dispuestos por el ordenamiento jurídico para servidores públicos y no estar inscrito en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.

