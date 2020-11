Muchos artistas se han solidarizado con Junior Ramírez, repartidor venezolano de Rappi, luego que se difundiera en redes sociales, la agresión verbal y discriminación que sufrió por parte de un ciudadano peruano.

Tal es el caso del popular influencer, “Osito Lima”, que decidió ir en busca del trabajador extranjero para pedirle disculpas en nombre de todos los peruanos por haber pasado tan lamentable situación.

“Que gusto conocerte. En nombre del Perú te pido disculpas por todo lo que has pasado. Ningún hermano venezolano debería haber sentido lo que tú has sentido ‘papi’, tienes toda mi admiración”, expresó el TikToker.

El popular “Osito” también le regalo dinero para que solvente alguno de sus gastos: “Para que descanses los próximos días porque eres un campeón y lo que tú has tenido que vivir no quiero que ese sea tu recuero de Perú”, le dijo.

“No me lo esperaba, me has salvado la semana”, agradeció el ciudadano extranjero.





Osito Lima le pidió perdón a repartidor Junior Ramíez. (TikTok Osito Lima)

