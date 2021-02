Martha Chiclla Principe denunció que la clínica Jesús del Norte le viene cobrando S/ 622 por el medicamento Meropenem (1GR IV INY X 20 ML - Medifarma), el cual puede encontrarlo, o también en otro producto similar, a un precio menor, hasta seis veces menos.

“Hay un medicamento que me están cobrando seis veces su valor, casi entre 6 veces y 10 veces su valor del mercado, queríamos conciliar con la clínica, traer el medicamento nosotros, ya que esta medicina en el mercado está S/ 30 y hasta S/ 40 se puede conseguir y acá están cobrando S/ 600”, narró Martha a OJO.

La paciente ingresó el último domingo 7 de febrero a la clínica ubicada en Independencia por un fuerte dolor debido a una celulitis en la pierna (específicamente en la ingle). Actualmente Martha Chiclla Principe se encuentra sin trabajo, ya que lo perdió por la pandemia y su esposo es quien si se encuentra laborando actualmente y asumiendo los costos.

Ellos estuvieron buscando una cama hospitalaria para que puedan atenderla, pero no tuvieron suerte. Todos los hospitales del Ministerio de Salud y del Seguro Social de Salud (EsSalud) le señalaron que no estaban atendiendo esos casos, por la emergencia de la pandemia por la COVID-19.

“Ingrese el domingo 7 de febrero de emergencia porque estuve buscando hospitales y lamentablemente no encontraba médico cirujano ni tampoco cama por esto de la pandemia. Ingrese supuestamente por una celulitis, mi pierna ya estaba drenando, pero ahora me han señalado que hay una especie de microbio que me está comiendo la piel. Fue mi ultima opcion (ingresar a la clínica), porque lamentablemente, por esta pandemia, perdí el trabajo y mi único sustento es mi esposo”, continuó narrando la paciente Chiclla.

Es así que tocando puertas, encontraron una atención y cama en la clínica Jesús del Norte, situado en la avenida Izaguirre; sin embargo, no contaron conque la cuenta total del servicio se elevaría con el cobro de un medicamento, que se puede conseguir en el mercado a seis veces su precio menor.

“Ahora no trabajo y pagamos una cuota mensual de Techo Propio del departamento. Lo que me parece un abuso es el precio del medicamento He hablado con todo el mundo, he tratado de que concientizar y que me consideren”, agregó.

DEUDA ELEVADA

Johnny Henry Carranza Chávez, esposo de Martha, señaló que el medicamento en cuestión, Meropenem, se le está colocando a la paciente 3 veces al día y por doce días.

“He tratado de llamar a Susalud y ellos me señalaron que solo ven el tema de sus servicios. Inclusive les he dicho que díganme donde lo compran para yo comprarlo, pero no aceptan. Les he dicho que puedo conseguir por mi parte la misma medicina, pero no quieren tampoco aceptar”, contó Carranza.

“He tratado de conciliar con los doctores y el subdirector pero ninguno le da solución. Inclusive les dije que si quieren lo compro de una farmacia Universal, que es una marca Padvanen pero está S/ 37.20. Los demás productos no me puedo quejar. Pero este medicamento en cuestión se lleva más de la mitad de la cuenta total. Hasta la fecha debo S/ 14,124, ya pague S/ 5 mil (prestándome por todos lados) y debo 8 mil y tantos y no sé de dónde sacar, teniendo en cuenta que es un medicamento que lo puedo conseguir a un precio muchísimo menor”, acotó.

Para cualquier ayuda o información puede comunicarse con la paciente y su familia a este número 992 552 463.

