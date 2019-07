Padre de bebé golpeado por su propia madre contó su verdad desde Alemania | VÍDEO

En Pisco, una madre fue denunciada por grabar la agresión a su bebé para pedirle más dinero al padre de su hijo. Un ciudadano alemán, que busca ayuda mientras tramita su viaje a Lima.

Fue el padre quien se contactó con la madrina del bebé para pedirle ayuda. La madre le enviaba vídeos donde maltrataba a su propio bebé y luego le exigía más dinero en su pensión.

"Ella me envió un vídeo donde se ve a mi hijo con una almohada. Así que ella está psicologicamente mal", comentó a Latina. La mujer no se cansaba de mandarle fotografías de ella con armas blancas con las que se autolesiona. "Me llamo y dijo que mataría a su propio hijo si no le enviaba dinero, yo no quiero que él esté con su madre porque es muy peligroso para él", señaló.

Uno de los mensajes de la mujer a su expareja ella le afirma que el bebé está sufriendo y que lo matará. "Él está sufriendo, haré que tú sufras lo mismo. Te odio, te odio como si fueras una basura, lo mataré", se lee en una de las conversaciones. "Lo juro te voy a destruir, tú solo me usaste, 850 o problemas", en mención al incremento de dinero que debe enviarle.

Cabe mencionar que la madre tiene trastorno límite de la personalidad y por ello el padre pide que la madrina del bebé cuide de su hijo mientras viene al Perú. El 5 de agosto se dará la diligencia donde se dará a conocer el testimonio de la madre acusada y de los familiares que la acusan.