Rosivelt Quispe Carranza, padre de 4 niños, denunció en OJO que su esposa María de los Ángeles Andia Marines falleció en el hospital Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud debido a la negligencia de los médicos que la atendieron en el área de emergencia.

Cuenta que el martes 11 de octubre en horas de la noche llevó a su esposa al mencionado hospital debido a que sentía un fuerte dolor en la espalda baja que le apareció de un momento a otro. Señala que dos médicos del área de emergencia le sacaron reiterados análisis de sangre y exámenes y que a pesar de los resultados no supieron diagnosticar la enfermedad o el mal que tenía su esposa.

“Mi esposa tenía la hemoglobina bajísima, menos de 7 como valor, y los linfocitos muy altos. Los médicos me dijeron que no sabían a qué se debía eso, solo recetaron pastillas para el dolor y dijeron que se quedaría internada”, indica a OJO.

Explica que tras la orden de los médicos de que su esposa se quede internada, ella tuvo que esperar por varias horas en los pasillos para acceder a una cama. “Esperamos más de cuatro horas desde que dieron la orden. Yo estuve insistiendo para que le den la cama. Cuando por fin la trasladan para internarla sufre un desmayo y es llevada al área de Trauma shock. Aquí se queda internada con un respirador artificial y al día siguiente en horas de la noche muere”, afirma.

El padre de familia dice que no se explica cómo los médicos, habiendo estudiado, no pudieron diagnosticarle el mal, lo que ocasionó que su esposa no pueda ser atendida debidamente y muera. Añadió que a su pareja solo le dieron pastillas para el dolor cuando debió recibir medicamentos para tratar la infección que estaba teniendo de acuerdo a los resultados de los análisis.

“Mi esposa muere por infección generalizada. Se le habían roto unos vasos sanguíneos nos dijeron en la morgue. Las medicinas que le recetaron en Emergencia tampoco se las pusieron, yo las tengo en mi casa. Ninguno de los dos médicos de medicina general ni el de urología le diagnosticaron lo que tenía. Yo luego me informé que cuando una persona tiene los linfocitos altos es porque tiene una infección, pero los médicos siendo médicos no le recetaron antibióticos”, aseveró.

“Yo pido la ayuda del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables porque mi caso no puede quedar impune. Ahora me he quedado solo a cargo de mis 4 hijos. Mis hijas son pequeñas, a veces me dicen que extrañan a su mamá y las trato de calmar. Nunca imaginé vivir esta situación. Esto no puede quedar así. Quiero justicia para mi esposa, para mi familia“, subrayó.