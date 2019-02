Papito protesta con cenizas de su hijita fallecida en Venezuela y periodista se quiebra (VIDEO)

Un padre de familia salió a protestar con las cenizas de su hija fallecida por falta de medicinas en el marco del ingreso de la ayuda humanitaria en Venezuela. La historia conmovió hasta las lágrimas a una periodista y a miles de usuarios en las redes sociales.

"Mi hija ya estuviese cumpliendo dos años de vida, por falta de medicinas, gracias a esto, y falta de muchas cosas", dijo el padre de familia mientras llevaba las cenizas de su hija en brazos.

La periodista Herminia Fernández, de la cadena France 24, compartió el desgarrador video en su cuenta de Twitter y contó que se quebró al entrevistar a este padre de familia.

"Hoy por primera vez me quebré trabajando. Un señor me pidió que lo entrevistara y me sorprendió diciéndome que en la cajita cargaba a su hija que murió por falta de medicamentos", señaló la mujer de prensa.

Hoy por primera vez me quebré trabajando. Un señor me pidió que lo entrevistara y me sorprendió diciéndome que en la cajita cargaba a su hija que murió por falta de medicamentos #crisisdemedicamentos #venezuela #periodismo pic.twitter.com/KWC4VaMJGm — Herminia Fernández (@Herminiafe) 23 de febrero de 2019

Recordemos que el último sábado se anunció la llegada de ayuda humanitaria para los venezolanos a través de las fronteras con Colombia y Brasil, pero el gobierno de Nicolás Maduro prendió fuego a los camiones.

