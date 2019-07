​Padre se entera en vivo los resultados del ADN que le hicieron a sus 4 hijos | VIDEO

Una triste historia se vivió en el programa Nunca Más cuando un padre se presentó pues tenía muchos problemas con la mamá de sus cuatro hijos.

Carlos Alegre denunciaba que Katty Cama lo agredía físicamente y que incluso, en una oportunidad, le clavó un cuchillo.

Todas estas agresiones ocurrían delante de los 4 niños de la pareja por lo que, el Ministerio de la Mujer, decidió quitarle a los menores para que estos vayan a un albergue.

Sin embargo, fue la abuela paterna, Doña Juana, quien se negó a que los menores vayan a un albergue por lo que decidió hacerse responsable de los niños pero, de pronto, empezó a sospechar que los pequeños no eran hijos de su hijo.

Cuando Katy Cama fue encarada por su suegra Juana, ella le dijo que la culpa no era de ella sino de la señora que decidió firmar el documento para hacerse cargo de los niños.

"Si salgo o no salgo es mi problema, no es problema de nadie, porque a la larga o a la corta, yo hasta su casa no subo a molestarla y usted dice que los bebes, ese es su problema de usted porque usted firmó, usted lo recibió a mis hijos, no es mi problema", fue la respuesta que dio la mamá de los niños.

Ante tanta duda y cuestionamiento, Andrea Llosa sometió a los menores de 7 meses, 3, 5 y 7 años, y al padre a una prueba de ADN, cuyos resultados se los dio a conocer al hombre en el programa Nunca Más.

El resultado fue desgarrador para el padre de familia que se enteró que dos de los niños no son suyos y pese a conocer la verdad, Carlos aseguró que no les quitará el apellido y que tampoco dejará de hacerse cargo de ellos.

Estos son los resultados del ADN de los menores: