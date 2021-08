5 de 8

“Si nos quedamos hasta el próximo año para recién empezar eso significa que empezaremos hasta el segundo semestre del próximo año. Tenemos que empezar a ajustar las cosas que están fallando, que funcionan, que no funcionan, etc. Además, nuestros niños no pueden esperar, un día más. Su salud mental está mermada, todos los niños están sufriendo. Los niños no aprenden, tenemos docentes preocupados porque los niños no están aprendiendo como debería”, añadió Sáenz. (Foto: Diana Marcelo/@photo.gec)