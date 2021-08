El juego más regalón, “Palabramanía”, comenzó para alegrar los hogares peruanos en estos momentos tan tensos de pandemia y a puertas de una tercera ola. Los lectores asistieron desde muy temprano a los quioscos más cercanos a su domicilio para reclamar, por la compra de su diario Ojo, la primera cartilla de esta promo a nivel nacional que regala 3 premios de S/10,000 soles, 3 laptops, 3 tablets, 3 celulares y 1000 gift cards de S/100.00 cada uno.

Los más emocionados

“Vi por el Facebook que Ojo tenía una nueva promoción y vine rapidísimo con mi hija. Esperamos ganar alguito”, comentó una fiel lectora. Por otro lado, el señor Raúl, quien adquirió su periódico mientras iba al trabajo, manifestó que espera ganarse un celular porque necesita renovar su equipo. “Confío en que este es mi año”, acotó.

¿Cómo participar?

Para ganar, deberá pegar en su cartilla, la cual se entregó ayer completamente gratis por la compra de su diario OJO, aquellas palabras cuyo código coincide con la de su ficha. Cabe recalcar que puede encontrar estos términos en las ediciones diarias del impreso. ¡Esté muy atento!

Premiazos

Las personas que reúnan en su cartilla 6 palabras se harán acreedores de 1 gift card de S/. 100, con 7 palabras ganará 1 celular, con 8 palabras se llevará una tablet, con 9 palabras una laptop, y si logra completar las 10 palabras podrá reclamar nada más y nada menos que el premio de S/ 10,000.

SIGA INTENTANDO. Si no pudo adquirir su cartilla al inicio de la semana, no se preocupe aún tiene dos oportunidades más, porque se estará entregando otra este 30 de agosto y jugar con ella hasta el 05 de setiembre. Asimismo, se dará la última ficha el 06 de setiembre y participar con ella hasta 12 de ese mismo mes. Ojo quiere que gane a manos llenas. No ponga excusas y atrévase.

Reclame los premios

Los afortunados ganadores deben acercarse a Jr. Paracas 532, Pueblo Libre, con su cartilla completa. Llevar DNI o carné de extranjería. La entrega se realizará con todos los protocolos de bioseguridad.

