Paolo Guerrero tenía apenas 7 años cuando llegó a Alianza Lima. Han transcurrido 30 años desde aquel entonces y hoy, con una respetable y elogiada carrera futbolística, el popular “Depredador” revela las claves de su incomparable éxito que lo llevaron a brillar en Europa y Sudamérica. “El trabajo, la disciplina y la perseverancia siempre darán sus frutos; si este lindo deporte te motiva al máximo, no existen los límites, puedes llegar a jugar en los mejores equipos del mundo”, afirma con completa convicción. En medio de la gran alegría que ha desatado su llegada al país, para afrontar los partidos por la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022, Paolo hizo una pausa a sus labores para brindarle una entrevista a diario OJO.

¿Qué le aconsejarías a un niño que quiere empezar a jugar fútbol y tenga como meta ingresar a la selección peruana? Yo le aconsejaría que juegue y disfrute de cada momento, entrenando y pasando momentos inolvidables con sus amigos. (...) Más adelante, con la bendición de Dios, el honor más grande que pueda existir será representar los colores del país.

¿Qué tan difícil es poder jugar en el extranjero? Jugar en el extranjero significa representar a tu país y tener la responsabilidad de dejarlo en alto. Pero eso implica alejarte de tu familia y de tus amigos. La motivación debe ser muy grande para mantenerte fuerte y poder destacar en una liga fuera de tu país.

¿Cómo crees que debe ser una buena formación para que los niños y jóvenes puedan cumplir su sueño de jugar fútbol profesional? El apoyo de la familia es fundamental. Antes de ser futbolista, somos personas y los valores que nos inculcan en casa son los que nos definen como personas a futuro. Si desde niño amas el deporte, específicamente el fútbol, no habrá excusas ni trabas que puedan detenerte en alcanzar tus metas.

Parte de ser futbolista, es mantener una buena conducta y cuidar tu imagen, ¿qué le recomendarías a los jóvenes que priorizan su vida social? La motivación y el amor por este lindo deporte implica alejarse de las cosas negativas y que dañan nuestra imagen. Es mucho lo que sacrificamos, pero lo hacemos con gusto porque sabemos que todo tendrá una recompensa y alcanzaremos los objetivos que tenemos en mente.

Además de tu familia, ¿hubieron otras personas que influyeron en tu carrera? Sin duda, Constantino Carvallo es una de las personas que más influyó en mi carrera, siempre me apoyó y alentó para poder cumplir mi sueño de ser futbolista. Él me dio una beca para estudiar en el Colegio Los Reyes Rojos y la confianza para poder conseguir lo que me proponía.

Los niños y jóvenes de nuestro país te ven como su ídolo y te tienen una gran admiración, ¿qué les recomendarías para que puedan alcanzar sus anhelos cuando crezcan? Que persigan sus sueños. Si hay algo que los apasiona, que sigan adelante, el cielo es el límite. Si uno mismo cree en sus capacidades, no existe nada ni nadie que pueda interponerse en sus sueños.

Actualmente, ¿participas en alguna iniciativa para fomentar el deporte en la juventud? Sí, soy embajador de Metro y juntos queremos fomentar hábitos saludables a través del deporte y la buena alimentación, especialmente en niñas y niños, que son el futuro del país, para que ellos los puedan poner en práctica en su día a día.

En dos palabras, ¿cómo defines tu trayectoria en el fútbol? Resiliencia y disciplina. Son dos valores que me han acompañado durante toda mi carrera.

