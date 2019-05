Paolo Guerrero sobre extrabajadores de Swissotel: Yo no los conozco"

Paolo Guerrero conversó con Cuarto Poder luego que los extrabajadores de Siwssotel revelaran que la taza de té que tomó el seleccionado peruano estaba contaminado.

Aseguró sobre la versión de los exfuncionarios: "Yo no he tenido ningún contacto con ellos, no los conozco".

"Me he concentrado ahí todo el tiempo de las eliminatorias, me imagino que debo conocer a más de uno. He ido a buscar a quien me atendió", continuó.

Además, desmintió a la posición que tomó Swissotel en su comunicado: "Ellos no me ayudaron, me dijeron no".

"Yo ya sé que escondieron al mozo, no lo quisieron dejar ir a su casa... Yo ya sé muchas cosas", declaró el delantero de la selección peruana.

HAY MÁS...