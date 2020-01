El Papa Francisco celebró una misa en la Casa Santa Marta donde habló sobre el papel que ejerce la mujer en el mundo.

Para el Sumo Pontífice, la mujer tiene una función vital y que ni siquiera el hombre puede suplir.

“El hombre no trae la armonía, la trae ella. Es ella la que traer la armonía, que nos enseña a valorar, a amar con ternura, y que hace que el mundo sea una cosa hermosa”, señaló.

El papa Francisco hizo una reflexión sobre la Creación, a partir de la lectura del Libro del Génesis.

También resaltó que el destino del hombre y la mujer es ser “una sola carne”.

Además, el santo Padre hizo hincapié en que la mujer no está “para lavar platos. No: la mujer está para aportar armonía. Sin mujer no hay armonía”.

Incluso, Papa Francisco contó una anécdota que tuvo con una pareja que celebraba sus 60 años de casados.

“¿Quién de los dos ha tenido más paciencia?”. “Y ellos que me miraban, se miraron a los ojos –jamás me olvidaré de aquella mirada–, después volvieron a dirigirse a mí y me dijeron, los dos al mismo tiempo: ‘Estamos enamorados’. Después de 60 años, esto significa una sola carne. Eso es lo que aporta la mujer: la capacidad de enamorarse. La armonía del mundo”.

“La explotación de las personas es un crimen de lesa humanidad, es verdad. Pero la explotación de la mujer es un crimen mayor, porque destruye la armonía que Dios ha querido dar al mundo. Me gusta pensar que Dios creó a la mujer para que todos nosotros tuviéramos una madre”, reflexionó.