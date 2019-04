Papa Francisco dice que quien rechaza a los homosexuales "no tiene corazón humano"

En una entrevista con el comediante británico Stephen K. Amos, que salió al aire por la BBC, el Papa Francisco subrayó: "No importa quién eres o cómo vives tu vida, no pierdas tu dignidad".

El Sumo Pontífice aseguró que las personas quienes rechazan a los homosexuales sin lugar a dudas "carecen de corazón".

"Todos somos seres humanos, tenemos dignidad. Si una persona tiene una tendencia u otra, esto no le quita la dignidad como persona", manifestó ante el comediante británico Stephen K. Amos, de 51 años, quien viajó a Roma para concretar esa conversación.

La BBC trasmitió un adelanto del programa "Pilgrimage: The road to Rome" en la que se observa al artista explicando al Papa Francisco que no es creyente y que viajó a Italia en búsqueda de respuestas para saber qué es la fe.

"Pero, como hombre gay, no me siento aceptado", indicó el comediante, ante lo cual el religioso respondió: "La gente que decide rechazar a las personas por el adjetivo es gente que no tiene corazón humano", sostuvo.