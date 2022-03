Transportistas de carga pesada acatan un paro indefinido desde las 00:00 horas de este martes y bloquean diversos tramos en la Panamericana Norte y Sur, Carretera Central, vía Los Libertadores, entre otras, de regiones como Ayacucho, Piura, Junín, Cusco e Ica. Los manifestantes protestan por el alza de combustible.

Una de las vías afectadas es la carretera Los Libertadores, en Ayacucho, donde Canal N reportó quema de llantas y obstaculización del tránsito con piedras. Esta situación afecta a los pasajeros de decenas de buses interprovinciales que cubren la ruta Lima-Huamanga.

Muchos pasajeros tuvieron que caminar varios kilómetros para hacer transbordo, pero otros han tenido que esperar que efectivos de la policía limpien progresivamente la vía para que puedan avanzar lentamente.

Según informó RPP, en Piura muchos pasajeros venían caminando por la Panamericana Norte a la altura del kilómetro 974 para hacer trasbordo. Entre los pasajeros se encuentran mujeres con bebés en brazos.

“Estoy caminando desde las 6 de la mañana (casi cuatro horas), es un tramo largo, se está yendo contra la salud de los pasajeros, hay niños, hay ancianos que están caminando, y los mototaxistas están cobrando entre 15 y 20 soles, es demasiado, es un abuso, ojalá que las autoridades pongan interés”, señaló un pasajero que venía de Cajamarca.

En Junín también se reportaron bloqueos entre las provincias de Junín y en la carretera que conecta con Huancavelica. Aquí el paro es acatado por transportistas y agricultores por el alza en los precios de combustibles y fertilizantes, respectivamente.

Según informó RPP, la PNP informó que el tránsito se encuentra bloqueado en el kilómetro 18 de la Carretera Central de la ruta Jauja-Huancayo. Otro grupo de transportistas también estaba apostado en el distrito de San Jerónimo, una de las vías de acceso a Huancayo.

Otra ruta afectada es la que conecta Huancayo y Huancavelica en el sector de La Mejorada, donde los manifestantes han quemado llantas y colocado piedras y sus mismos vehículos para obstaculizar el paso. Otro grupo intentó bloquear el tránsito en el centro de la ciudad de Huancayo pero fue dispersado por la policía.

También en Cusco se informó que la vía hacia Abancay esta bloqueada por los transportistas, que han colocado sus unidades en la vía.

La emisora informó que había madres de familia con hijos en brazos y pasajeros que caminaban cargando sus maletas. Según indicó RPP, un contingente policial llegó a la zona y los manifestantes dijeron que iban a permitir el paso de algunos vehículos que lleven pacientes que requieren atención médica.

Manifestantes violentos en Ica

En Ica los manifestantes han bloqueado la Panamericana Sur a la altura de los kilómetros 273, en la zona de Barrio Chino y el 290 en el distrito de Guadalupe, donde los trabajadores agrarios se han sumado a los transportistas.

Una pasajera contó en RPP que el bus en el que viajaba estaba varado desde las 2 a.m. “Fui a acercarme a los cobradores de Ica, pero sumamente agresivos, me han querido tirar piedras, gracias a Dios me acorralaron los policías, pero no sé que están esperando para poder hacer el operativo, pido a las autoridades competentes, al presidente Castillo, al ministro del Interior que por favor tomen cartas en el asunto”, señaló.

Según contó la pasajera, los alimentos que tenían ya se estaban malogrando y había personas enfermas que necesitaban ser atendidos en un hospital de Lima. “No estoy en contra de los derechos (de los transportistas), pero no deben tomar la carretera, perjudican a los pasajeros, a quienes van a trabajar, debería salir el Ejército por último”, puntualizó.

En Yurimaguas Canal N informó que la policía había logrado restablecer el tránsito en la carretera que conecta Tarapoto (San Martín) con Yurimaguas (Loreto).

Las demandas de los transportistas

Eliminar la competencia desleal que les hacen los transportistas extranjeros y direccionar la reserva de carga para los gremios nacionales.

También piden que la tabla de valores referenciales sea declarada de tarifa mínima obligatoria.

La eliminación del impuesto selectivo al consumo (ISC) de los combustibles para los transportistas nacionales.

Que se revise los contratos de concesión de carreteras y peaje.

En cuanto a fiscalización, exigen la reestructuración total de la Sutran y la revisión de la ley de municipalidades, entre otros.

El dato

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dará cuenta de las medidas que el Ejecutivo ha tomado para estabilizar los precios de los combustibles, poniendo especial énfasis en los precios del diésel y el GLP, tanto para el uso doméstico como para el uso vehicular, se informó.

