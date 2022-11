En el segundo día del paro de transportistas de carga pesada e interprovincial la situación en los terminales terrestres situados en Lima es diferenciada pues algunos ciudadanos afirman que los viajes al interior del país se llevan a cabo con “normalidad”; mientras otro grupo de usuarios señala que desde ayer no puede abordar un bus para llegar a su destino.

Como se sabe, en el primer día de esta protesta, se reportaron incidentes en Barranca (Lima región), Cusco, Ica, Ayacucho, Junín, Lambayeque, Arequipa, Ayacucho, Áncash, Apurímac, La Libertad y Puno. Mientras tanto, en terminales de Lima y de otras regiones del país se registró poca afluencia de salida de buses lo que aún se mantiene hasta hoy en la capital debido a que no hay presencia de muchos viajeros.

Terminal de Yerbanteros

Según el noticiero América Noticias, en el terminal terrestre de Yerbateros, situado en San Luis se aprecia la llegada de pocas personas al lugar y hay pocas ventanillas de venta de pasajes que brindan el servicio con destino a la sierra y selva central del Perú. Los precios de los pasajes se mantienen entre los S/30 y S/50.

“Ya compré pasajes para Huancayo. Me han dicho que hay pase. Tengo un familiar que está muy delicado de salud y por eso tengo que viajar”, comentó la usuaria para el citado matinal.

Asimismo, informaron que los buses están tomando la ruta por Tarma como vía alterna ya que la ruta habitual se encuentra bloqueada debido al segundo día del paro de transportistas. “Hay un bloqueo, pero pasan los carros por Tarma y están llegando así en Huancayo. Hay poca afluencia de pasajeros”, dijo un vendedora de una de las empresas de transportes interprovincial.

En la explanada del terminal de Yerbateros se realiza el abordaje de los pasajeros a los buses con normalidad y con la supervisión de personal de fiscalización de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).

Terminales en La Victoria

Otro panorama se constató en el distrito de La Victoria. En uno de los terminales de viajes interprovinciales, situado a la altura de la cuadra 11 de la Av. 28 Julio y que ofrecen el servicios con destinos al norte y sur del país, se reporta el malestar de ciudadanos peruanos y extranjeros que no pueden conseguir pasajes para viajar al interior del país.

Una ciudadana extranjera, en diálogo con América Noticias, contó que llegó con su madre al país para realizar turismo, pero ahora no puede conseguir pasajes.

“Deberían dar una solución porque no somos de aquí y en la noche nos puede pasar algo porque somos mujeres. Llegamos a Lima el lunes, pero no dan solución. Dicen que no hay boletos y nos puede pasar algo si hacemos transbordo”, dijo.

Otro caso es el de la comerciante de nombre Betty. La señora dijo que la noche del martes la empresa les permitió quedarse dentro de las instalaciones, pero que hoy de no llegar a comprar un boleto de viaje tendría que pasar la noche en la calle. “No hay pasajes y puedo pagar un hotel de cien soles”, comentó.

El citado matinal indicó que por el momento se han reactivado los viajes a Pisco, Ica y Nasca, pero que las salida de buses no son continuas.

De otro lado, el noticiero informó que la agencia Civa no está vendiendo boletos de viaje y que este servicio se reactivará la próxima semana.

¿Cuáles son las exigencias de los transportistas que acatan paro?

El paro nacional está encabezado por transportistas de carga pesada quienes demandan cinco exigencias:

Reducción en el precio del combustible.

Obligatoriedad de vincular la estructura de costos del transporte para la determinación de fletes.

Reserva de carga.

Igualdad de condiciones en el transporte interprovincial.

La reforma de Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancias (Sutran).

Otros pedidos se relacionan al reembolso de peajes y la devolución del 70 % del Impuesto Selectivo al Consumo.